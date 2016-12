De nuevo, los BIENES COMUNES – Caso colectivos

Ante la situación que se está debatiendo en la localidad, de dar lugar al estacionamiento de cien unidades de transporte urbano de pasajeros por parte de la empresa Semisa/Amancay SA en un terreno lindante con el lago Nahuel Huapi, como vecinos integrantes de la Corriente por el Buen Vivir Dina Huapi manifestamos lo siguiente.

Una vez más quien ostenta el cargo de intendente ignora lo establecido en nuestra Carta Orgánica, y en este caso fomenta cierta actividad mediante la presentación inconsulta de un proyecto de ordenanza municipal a punto de tomar estado parlamentario.

La Carta Orgánica es a Dina Huapi como la Constitución Nacional a todos los habitantes del territorio. En su redacción actual tiene plena vigencia hasta 2023, y una ordenanza no puede estar en contraposición con ella. La Carta Orgánica establece a todo el territorio del Municipio como zona protegida, y define que el ambiente debe ser protegido contra cualquier forma de depredación, destrucción o contaminación. Es por ello que resulta llamativo que nuestro representante comunal, esgrimiendo argumentos que supuestamente beneficiarían a la comunidad, no tenga en cuenta la contradicción con la legislación que nos rige. De nuevo, son nuestros representantes los que debieran defender los derechos de los ciudadanos, y no los ciudadanos quienes deban defenderse de actos de gobierno como estos.

El presente hecho, no obstante, nos pone a los vecinos de Dina Huapi ante una oportunidad: la de convocarnos para trabajar sobre los modelos de desarrollo y formas de vida que imaginamos para el lugar donde vivimos. Las propuestas de reforma de la ley de tierras fiscales, la ampliación del ejido urbano y la modificación del destino para el uso del suelo, como en este caso, deben construirse en función de los derechos de los ciudadanos y no de los intereses privados, considerando como una prioridad el cuidado y preservación de los BIENES COMUNES.

Dina Huapi, 22 de diciembre de 2016