Chamorro pide informes por la calidad del agua en las costas de Dina Huapi

Es por eso que el presidente del Concejo Deliberante de Dina Huapi, Félix Chamorro, envió dos pedidos de informes dirigidos a la delegada del DPA en la región, María Eugenia Alemanni y al intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, requiriendo explicaciones al respecto.“No sabemos cuál es la realidad de nuestras aguas y si nuestros hijos y las familias que eligen las playas de Dina Huapi para bañarse o practicar deportes acuáticos este verano, están en condiciones de hacerlo”, señaló el edil.

“A todos nos tomó por sorpresa esta determinación de crear una zona de exclusión para utilizar el lago. Además, ese lugar está relativamente cerca de Dina Huapi, al tiempo que tanto las corrientes del viento como las aguas del propio Nahuel Huapi vienen hacia el Este, de allí la preocupación”, añadió Chamorro.

Cabe recordar, que hace unos días el área de Protección Civil de Bariloche y Parques Nacionales, informaron de esta noticia cuando una colonia de vacaciones jugaba en la orilla del lago.

Allí se les indicó que no podían estar en el lugar (una zona del Ñireco), porque no estaba permitido. Luego se dio a conocer, que desde el barrio Ñireco hasta la Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales, está comprendida esa “zona de exclusión” donde no está permitido bañarse, practicar deportes ni pescar.

“Queremos saber cuál es el estado del agua en Dina Huapi, saber si hay que poner cartelería, si hay que estar atentos o no. Tampoco hay que olvidarse que tenemos una toma de agua en el lago. Sería una irresponsabilidad de las autoridades poner en riesgo la salud de los vecinos, no sólo de Dina Huapi, sino de toda la región”, finalizó Chamorro.