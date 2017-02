Una vez más una gestión tardía

Esta mañana algunos vecinos se reunieron en las oficinas de la Municipalidad de Dina Huapi para reclamar por el recorrido del colectivo, el único medio de transporte público entre esta localidad y Bariloche. La convocatoria fue realizada con suma urgencia, ya que en los últimos días se difundió la información de que el colectivo terminaría su recorrido en la terminal de ómnibus de la vecina ciudad. A sólo 15 km del centro de la ciudad con la cual compartimos trabajo, recreación, hospital y muchos otros servicios la demora se estiraría a 45 minutos, como mínimo.

Después de atender a los periodistas de Canal 6, el intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, y su secretario de Gobierno y Obras Públicas salieron a recibir a los vecinos, dejando así en claro dónde ha quedado el ‘Soberano’ a lo largo de estos años.

Quien tomó la voz de mando fue el secretario de Gobierno, Ramiro Varise, vecino del barrio privado Los Girasoles quien es funcionario público de nuestra localidad y antiguo colaborador del ex intendente Hugo Cobarrubia, dejando atrás al intendente, quien es conocido por su ‘fragilidad’ al hablar.

Los vecinos, con toda razón, asociaron esta precipitada decisión de la vecina localidad a la negativa de Dina Huapi a alojar cien micros de la nueva empresa en territorio dinahuapense, debido al alto riesgo de contaminación ambiental en el lugar. Ante estos comentarios de los vecinos, quienes sospechan una intencionalidad en el actuar de Gustavo Gennuso, Ramiro Varise explicó: “Lejos estoy de defender a Gennuso, yo no soy nadie para defender a Gennuso. Yo lo que hablo es que el acto administrativo y la notificación la hace un área de tránsito de la municipalidad, y la hace en algo que debe ser administrativamente, debe estar bien hecho o correspondía, o sea a veces hay que hacer notificaciones acá a …………….o……… (en la parte punteada hay un balbuceo donde no se entiende qué dice el Sr Varise) que hay que hacerlos de oficio, porque si no se dan, porque hay algunos temas administrativos o legales que yo no entiendo y son propios de la Municipalidad de Bariloche”(sic).

Y el Sr. Varise finalizó diciendo que: “Gennuso, el diálogo lo abrió y lo vamos a tener el martes”.

Cuando un vecino le preguntó cómo vamos a presionar al intendente de Bariloche, Varise afirmó que “esa es nuestra gestión”. Gestión que ya vienen pateando desde hace dos gobiernos. El Sr. Rojas está gobernando por segunda vez y ya dejó a los usuarios de colectivo a mitad de camino y desde entonces no ha dado señales de ningún tipo de gestión al respecto.

Rojas admitió que “hasta último momento se dijo una cosa y se hizo otra” refiriéndose a su colega Gustavo Gennuso, a pesar de que su secretario de Gobierno explicó al comienzo de la conversación que con la gestión anterior no había buena predisposición para trabajar en conjunto pero con esta sí. Declaración que da mucho qué pensar si no atenemos a los hechos.

El intendente Rojas afirmó que aunque el diálogo esté programado para el día martes, antes del fin de semana se presentará una medida cautelar. Se trabajará con Provincia para evitar esta modificación en el recorrido.

Un vecino, muy atinadamente solicitó que el secretario de Prensa informe a toda la comunidad el avance de las negociaciones.

La noticia no es nueva y los reclamos se quedaron estancados en el tiempo, ya que cuando el colectivo 71 cambió su recorrido y se limitó a llegar únicamente hasta el centro de Bariloche, nuestros derechos como usuarios de transporte público quedaron recortados, sentando así un precedente que nos perjudica. Ya en ese entonces algunos micros terminaron su recorrido en la terminal, donde hubo algunos usuarios que debieron bajarse en dicho lugar para continuar su camino con otro transporte. Esto nos deja siempre un paso atrás de toda gestión.

Lo lamentable de todo esto es la poca participación de la comunidad ante este reclamo de aquellos que son usuarios obligados de colectivo.