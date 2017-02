EL MPDH LE PIDE TRANSPORTE PUBLICO PENSADO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS, NO PARA GENERARLOS

Desde el MPDH rechazamos las expresiones del Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Bariloche Pablo Chamatropulos de NO ingreso de la línea 33 a Bariloche. Creemos que este funcionario actúa defendiendo los intereses de las empresas de transporte y no los de una comunidad. Es probable que su escaso conocimiento de la historia de ambos pueblos – Bariloche y Dina Huapi – lo lleven a tomar este tipo de decisiones, entremezclado con ausencia total del concepto de “comunidad”, ignorando que no solo perjudica a los vecinos de Dina Huapi, sino también a la gran cantidad de trabajadores, estudiantes, deportistas, etc. barilochenses que vienen a nuestro pueblo a desarrollar actividades.

Un tema jurisdiccional no puede separar una comunidad, usted parece no saber que Bariloche y Dina Huapi es UNA sola comunidad.

Instamos, le solicitamos, que reemplace los intereses mezquinos de lado por un pensamiento más amplio y pensados en función de nuestros vecinos, trate de implementar soluciones y no problemas.

Hogo Brockerhof

Presidente MPDH