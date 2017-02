El Concejo dio inicio al período de sesiones

Se dio inicio al periodo de sesiones legislativas en el Concejo Municipal de Dina Huapi. Las autoridades hicieron su balance y trazaron sus objetivos de cara al futuro en un sencillo acto.

La apertura estuvo a cargo del presidente del cuerpo legislativo, Félix Chamorro, quien agradeció al equipo de trabajo del Concejo, así como a sus pares, destacando “el diálogo permanente y el compromiso que cada uno siente por Dina Huapi, para que la localidad prospere”.

“Se han tomado decisiones importantes, con la idea de acompañar al Ejecutivo con buenas ideas. En este 2017 se podrán en marcha numerosos proyectos”, continuó el edil y recordó que durante el año pasado se acompañó la compra de maquinaria vial, así como el asfalto para el ingreso a los barrios.

“Este año, como objetivo personal, me comprometo a trabajar en un código ambiental y en un código tributario, rever hacia adonde apuntamos con el tema comercial, para determinar qué imagen queremos que vea el turista, si queremos galpones o algo mucho más agradable cuando pasa por la ruta. Además continuaremos trabajando para lograr la ampliación del ejido, lo cual marca el horizonte hacia donde queremos ir”, sostuvo Chamorro.

Luego fue el turno de la legisladora local Silvia Mosman, quien consideró que “2016 fue un año de aprendizaje”. Dijo que su meta es trabajar por Dina Huapi y por su gente. Además, solicitó al Ejecutivo y al Contralor, “que se dejen las diferencias de lado, que nos escuchemos un poco mas y que haya comunicación más fluida, que se pongan objetivos en común y que todos tiren hacia el mismo lado”.

Por su parte, el concejal Alejandro Corbatta remarcó su acompañamiento y el trabajo en conjunto, aunque planteando diferencias. “Debemos tener la palabra y la visión de que las cosas se hagan bien, para favorecer al pueblo de Dina Huapi”, manifestó. Destacó a las diversas organizaciones que trabajan en post del avance de la ciudad, entendiendo “que son las células primarias de participación”, para que los dirigentes puedan acompañar. Aunque criticó que falta achicar la brecha entre el poder político y el vecino.

“Una de las propuestas era achicar esa brecha y me siento frustrado, porque eso todavía no ha pasado y una muestra de eso es el grupo de vecinos auto convocados, quire decir que no se sienten representados”, agregó.

Por otro lado, llamó a tener una visión regional para alcanzar el crecimiento: “si a Bariloche le va bien, a Dina Huapi le va bien y lo mismo si a Bariloche le va a mal”, aseveró y opinó que se debe alcanzar una agenda en común para afianzar la integración, “donde no se pueden tener visiones distintas, sino comunes”.

Para terminar, Corbatta aclaró: “siempre voy a acompañar las cosas que se hagan bien, pero con una mirada distinta”. Además, le pidió mayor diálogo al intendente y a su gabinete con el Concejo Deliberante, “en las buenas y en las malas”.

Luego fue el turno del presidente del Tribunal de Contralor, Carlos Dolezor, quien se refirió a la primera etapa del plan de auditoría. Informó que se llevarán a cabo entrevistas personales a los responsables de las diversas áreas, de acuerdo a lo que se planifica realizar en 2017, de acuerdo a los gastos y el presupuesto determinado para cada iniciativa.

El último de los oradores fue el intendente Danilo Rojas, quien reiteró su “compromiso de seguir trabajando con esfuerzo y lograr concreciones de acuerdo a los objetivos planteados en esta gestión”.

“Para mí es un honor poder cumplir con el mandato general y transmitirle los logros y avances conseguidos en 2016. Nuestros objetivos han sido cumplidos o presentan un gran avance y eso se debe a que siempre nos propusimos hechos por encima de las palabras para alcanzar un Dina Huapi más próspero”, sostuvo.

“Cumplimos muchos de los desafíos que se nos presentaron, pero estamos dispuestos a encarar nuevos retos”, advirtió y añadió que mantiene “el objetivo de trabajar cada día más, satisfaciendo las necesidades y pedidos de los vecinos”.

Dentro del Presupuesto 2017, el intendente Rojas incluyó el sistema de agua y riego, nuevas luminarias, residuos forestales y apeo de arboles, construcción de aula en el Sum, garitas de colectivos, ampliación del polideportivo, pavimentación acceso ruta 40 norte, bicisenda tercera etapa, cisterna de 200 metros cúbicos, centro administrativo Dina Huapi, plan 8 viviendas del loteo social y monumento al abrazo del rio Limay, entre otras obras.