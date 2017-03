No somos islas

Constituimos una comunidad alrededor del lago Nahuel Huapi. No nos separan las jurisdicciones, que fueron creadas en el tiempo de los territorios nacionales, sino que nos vinculan los ecosistemas. Los seres humanos formamos parte de este ecosistema y estamos involucrados en su conservación. De este modo, nos relacionamos para contar con una organización que posibilite un BUEN VIVIR para toda la comunidad. Es decir, no existe una separación entre los vecinos de Bariloche y de Dina Huapi, sino que nos unen intereses comunes y modos culturales compartidos. Estos se consolidan en una serie de estructuras sociales como son los servicios públicos. La división está en la cabeza de los políticos y no en los sentimientos de la comunidad. ¿Por qué la mayoría de los servicios que atañen a ambas localidades están pensados con esa lógica de integración regional (policía, bomberos, prefectura, rentas, parques nacionales, hospital, saneamiento del lago, gestión de residuos, educación, emergencias, entre muchos otros), y en cambio se propone enfocar el transporte público desde una perspectiva que divide a los municipios en lugar de vincularlos? Desde hace varios meses se viene debatiendo el tema del TRANSPORTE PÚBLICO entre Bariloche y Dina Huapi sin que se llegue a soluciones concretas y manteniéndose el clima de incertidumbre para quienes lo utilizan diariamente, que son los vecinos de ambas localidades. Es obligación constitucional de los gobiernos locales y provincial velar por esta necesidad, mediante instancias de diálogo que aseguren un transporte público ajustado a las auténticas necesidades de la ciudadanía, y cuyo desarrollo se comunique de manera transparente a todos los vecinos y usuarios. ¿O acaso se anteponen otros intereses comerciales, contractuales y/o privados, por encima de la concepción del transporte como un SERVICIO PÚBLICO adecuado a las necesidades de la población? Desde nuestro lugar de vecinos, exigimos participación del conjunto en las decisiones relativas a los servicios públicos que nos atañen. Asimismo, un real compromiso de nuestros gobernantes para no relegar más los derechos adquiridos hace largo tiempo por nuestras comunidades.

