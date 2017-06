No consideran oportuno incorporar a Bariloche en la discusión por límites entre Dina Huapi y Pilcaniyeu

El legislador Alfredo Martín se refirió a la discusión por la ampliación del ejido de Dina Huapi y consideró que no es necesario que Bariloche se incorpore, tal como planteó hace unos días la concejal Viviana Gelain, también del oficialismo.

Días atrás la concejal Viviana Gelaín, de Juntos Somos Bariloche, planteó que Bariloche debía incorporarse a la discusión por el ejido entre Dina Huapi y Pilcaniyeu. Sin embargo, el legislador de Juntos Somos Río Negro, Alfredo Martín, consideró que no es oportuno incorporar otro actor a la discusión, dado que el límite entre Bariloche y Pilcaniyeu ya está determinado hace muchos años, por el cauce del río Ñirihuau.

Consideró que puede haber algún error de interpretación en el planteo de la concejal.

“Si hay que hacer algún agregado no tenemos ningún problema, lo que se está discutiendo es el límite con Dina Huapi”, sostuvo y agregó que hay predisposición de los intendentes “que han ido viendo lo mejor para ambos, quédese tranquilo el pueblo de Bariloche que no lo va a afectar en nada, al contrario, podrá extender su ejido en el espacio que hay después de Circunvalación hasta Ñirihuau al fondo”. Explicó que eso está determinado hace años pero no se hizo efectivo.

Explicó que el que cede tierras es Pilcaniyeu e insistió en que “no vamos a permitir que se afecte a Bariloche, cualquier cosa la pondremos a disposición del intendente”.