El secretario de Gobierno de Dina Huapi lamentó lo sucedido con el micro de la empresa Las Grutas

El secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Dina Huapi, Juan José Deco, lamentó los hechos ocurridos ayer jueves 22 cuando un micro de transporte Las Grutas fue retenido en Bariloche y dejó varados a más de treinta pasajeros que se dirigían a Dina Huapi.

“Lamentamos lo que pasó con nuestros vecinos, no es menester interferir y tampoco lo haremos en los temas de fiscalización de la vecina ciudad de Bariloche, inclusive estamos totalmente a favor que todas las empresas prestadoras de servicio tienen que tener la documentación que la ley en vigencia así lo exigiera. Pero lamentamos sí que en este procedimiento se hayan visto afectados los vecinos de Dina Huapi, sobre todo por las inclemencias climáticas que en ese momento imperaban en la zona. La gente involucrada eran familias, hombres, mujeres y niños que retornaban de realizar sus actividades diarias, en el medio de transporte más utilizado por ellos. Estas personas quedaron, en varios casos sin posibilidad de continuar el viaje, algunos optaron por retornar a sus domicilios en vehículos de alquiler con chofer, otros no podían costearlo y esperaron durante horas que se restituya el servicio con normalidad”, sintetizó Deco sobre la posición municipal

El funcionario de Dina Huapi, indicó que “hoy mantuvimos una reunión con los vecinos donde le explicamos que la decisión fue tomada por el gobierno de Bariloche y que nosotros no podíamos hacer nada. Lamentamos también no haber sido notificados por el municipio de Bariloche, ya que la decisión terminó afectando a nuestros vecinos que se vieron envueltos en un problema, que finalmente, luego de varias horas se pudo resolver, pero mientras tanto continuaban parados bajo la lluvia. Cuando cuestiones involucran a ciudades hermanas, no hubiese estado mal que nos informen sobre la decisión, para que nosotros pudiéramos alertar a nuestra población”.

Por último Deco, manifestó que “nosotros vamos a continuar apoyando y defendiendo a nuestros vecinos”.