El diez de julio se inicia el servicio de recolección de residuos forestales en Dina Huapi

Desde la Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Dina Huapi se anunció que a partir del 10 de julio se va a iniciar el servicio de recolección de residuos forestales. El mismo estará dividido en cuatro zonas. La zona 1 comprenderá entre las calles Los Notros y Avenida Patagonia Argentina, desde Los Retamos hasta calle Quintral y su continuación calle Rauli. Se suma a esta zona, las cinco manzanas que quedan entre Patagonia Argentina y Los Calafates, desde calle Arco Iris hasta el Río Limay.

El Secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos indicó que “es otro servicio que desde esta secretaría dependiente de la Municipalidad de Dina Huapi vamos a brindarle al vecino y que para mayor información deberá comunicarse con la municipalidad”-

La zona 2 será entre las calles El Cóndor, Avenida Limay, Avenida Cerro Villegas y Las Ardillas, al este de la ruta 23. La zona 3 entre las calles Los Eucaliptos y Los Nogales, desde Estados Unido hasta la propiedad del cerro Leones. Por último la zona 4 estará comprendida por un lado en el sector sur entre Los Nogales y Perú, desde Avenida del Vado hasta Cerro Leones. El sector norte de esta zona estará comprendido entre las calles Avenida del Vado y Estados Unidos, desde Los Nogales hasta calle René Favaloro.

La zona 1 y 2 recibirán el servicio en los meses de Junio, septiembre y noviembre, mientras que la zona 3 y 4 se colectarán los residuos en julio, octubre y diciembre. El único mes en el cual no se colectarán será en agosto. Por las demoras en la implementación en julio se recorrerán las cuatro zonas.

El servicio tendrá un costo de $800, donde el vecino deberá abonar sólo el 50 por ciento en forma anticipada a la prestación. Los vecinos que no cumplan con dicho pago anticipado no podrán acceder al servicio de chipeo. Si el pedido no ha sido tomado en cuenta por el personal del área no tendrá la confirmación para sacar las ramas. Los turnos se van a solicitar al teléfono 4468099.

Los vecinos deberán tener en cuenta que estos residuos no deberán contener clavos, alambres, raíces, tocones, rocas, piedras, tierra o barro, madera de encofrado o restos de obra, además por vecino serán tres metros cúbicos (un metro X un metro X tres metros) y no será acumulativo.

Aquellos interesados en el servicio tendrán tiempo hasta el viernes para la inscripción y pago para acceder a la primera recolección en el mes de julio