Disconformidad de los vecinos tras la interpelación a Danilo

Danilo Rojas respondió escuetamente a las preguntas que realizaron los concejales respecto a la línea de transporte interurbana. Dijo que el gobernador le confirmó que el servicio continuará ingresando a Bariloche. Los vecinos manifestaron su disconformidad porque “no hizo ninguna gestión” por el transporte.

El intendente de Dina Huapi Danilo Rojas pronunció respuestas breves ante las preguntas de los concejales de la localidad sobre el recorrido de la línea de transporte interurbana y los vecinos se fueron disconformes.

En el marco de la interpelación realizada esta mañana, Rojas aseguró que “se trabajó para que el recorrido se siga manteniendo” aunque no precisó las gestiones concretas para que eso suceda.

“Es un tema político que hay que resolver, y no es que tenemos un plazo ya estipulado y vamos a concretarlo en esa fecha” aclaró el intendente mencionando un “reclamo ante provincia”.

“El gobernador nos dijo que el servicio se va a seguir prestando para que el dinahuapense no tenga inconvenientes” afirmó luego.

Una vez finalizada la interpelación un vecino cuestionó que “el intendente manifiesta que sigue trabajando pero hubo gente que estuvo varada tres horas. No le da respuestas a la sociedad”.

Otra vecina recordó que “pedimos la interpelación para que nos presentara un papel aunque sea de las gestiones y no presentó nada, por lo tanto yo tengo que entender que no hizo ninguna gestión”.

“No hay una gestión que haya dicho que hizo, expone al gobernador como un escudo. La verdad es que estamos igual que antes de la interpelación. El día del corte de ruta lo llamamos, no estuvo. No estuvo tampoco cuando se cortó la luz. El intendente no está, no contesta” se quejó otra mujer.