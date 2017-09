Continúa el servicio de chipeo

Desde la Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Dina Huapi se anunció que continúa el servicio de recolección de residuos forestales. El servicio tiene un costo de $800, donde el vecino deberá abonar sólo el 50 por ciento en forma anticipada a la prestación. Los vecinos que no cumplan con dicho pago anticipado no podrán acceder al servicio de chipeo. Si el pedido no ha sido tomado en cuenta por el personal del área no tendrá la confirmación para sacar las ramas. Los turnos se van a solicitar al teléfono 4468099.

Los vecinos deben tener en cuenta que estos residuos no deberán contener clavos, alambres, raíces, tocones, rocas, piedras, tierra o barro, madera de encofrado o restos de obra, además por vecino serán tres metros cúbicos (un metro X un metro X tres metros) y no será acumulativo.

Prensa: Municipalidad de Dina Huapi