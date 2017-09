La República Análoga obra de teatro en Dina Huapi

El gran elenco de la Cooperativa de Trabajo Artístico La Hormiga circular, de Villa Regina, el Domingo 1 de actubre presentará su obra: “La República Análoga” en el S.U.M de Dina Huapi! “La república análoga (Comedia republicana)” es una obra escrita por Arístides Vargas, la misma obra que se montó en septiembre 2015 en el Teatro Nacional Cervantes con Vargas y elenco federal, dirigida ahora, en otra versión, por Guillermo Troncoso con nueve actores en escena, más equipo creativo y técnico. La obra se trata: Un grupo de intelectuales son llamados a crear una república alterna, un país utópico, donde las fallas de la historia serán subsanadas por imposibles metas a cumplir, este descomunal proyecto se verá minado constantemente por pequeños accidentes en el campo de la realidad.

“LA REPÚBLICA ANALOGA”

(comedia republicana)

de Arístides Vargas

“Es completamente cierto, y así lo prueba la historia,

que en este mundo no se consigue nunca lo posible

si no se intenta lo imposible una y otra vez”

Max Weber

El teatro de Arístides Vargas trabaja desde la memoria. Los personajes hablan desde lo que recuerdan. Vivieron lo que recuerdan:

“¿Cómo pretendíamos inventar una nueva sociedad?, ¿Cómo pretendíamos fundar una nueva república utópica?”

“Todos los intentos en nuestra corta vida republicana no han tenido éxito…”

“La sustancia de nuestra república será el fracaso desde un comienzo…”

“Los primeros rayos de realidad disipan las sombras del miedo a imaginar.”

“¿Acaso no soñamos una república diferente? ¿Acaso somos perros para dirimir nuestros diferendos a mordiscos?”

“Qué sentido tiene crear una República Análoga si es el de desterrar el miedo?”

“Cuando nada se mueve nos morimos, es una muerte dinámica y para siempre, es un instante, puede ser una hora o diez días, en que la independencia es como una sensación que no depende de nosotros… …toda liberación tiene sus diez segundos o sus diez días que estremecen el alma…”

“Una república invisible en un territorio inexistente cuyo principal objetivo será la felicidad”

ELENCO

NIÑA Mariana Calcumil

BEATRIZ Magui Reyes | Sr.TORRES Garza Bima

MADRE Paula Quintana | OMAR Tulio Hajos

Dr.CARPIO Carlos Massolo | Sr.CHESTER Claudio Granados

RENZO Rubén Petricio | Dr.MORALES Pablo Scalamogna