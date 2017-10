Otro berrinche del Intendente Barilochense: Infraccionaría a Las Grutas por trasladar pasajeros en Bariloche

Ante los malos resultados obtenidos por la jugada de los colectivos, Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche, protagonizó otra pataleta y sentenció que va a sancionar a la línea 33 de colectivo que realiza el recorrido Bariloche-Dina Huapi.

En realidad, parecería que el representante del ejecutivo barilochense tuviese algún tipo de ‘interés’ que va más allá de lo organizativo, un interés al cual le pone más energía que en solucionar el aluvión de problemas que inunda a la vecina localidad. Tantos berrinches con el tema del transporte hacia Dina Huapi, parecen ser parte de un conflicto mayor. ¿Por qué defiende tanto a los pasajeros de Mi Bus? ¿Cuáles son los verdaderos intereses de Gennuso?

Gennuso parece haberle jurado la ‘vendeta’ a Las Grutas y a Dina Huapi y ocupa demasiado tiempo en hacer el seguimiento de los usuarios de colectivos que en resolver los propios. Quien parecía ‘el defensor de los humildes’ antes de los comicios, ahora muestra su incapacidad como ‘director de tránsito’. ¡Cuánto tiempo y energía malgastada en “poner gente en las paradas” como él mismo admitió!

Hay mucha gente con problemas serios, falta de trabajo y mucha pobreza en Bariloche, ¿Por qué no ocuparse de lo realmente importante?

Hoy, Bariloche 2000 publica:

El intendente reiteró que la empresa Las Grutas no puede transportar pasajeros en Bariloche, sino sólo desde Dina Huapi a Bariloche o de esta ciudad a Dina Huapi. Sin embargo, señaló que se advierte, por ejemplo, mucha gente que toma el colectivo a la altura de Las Victorias, y pidió a los pasajeros de Dina Huapi que circulan en el servicio que adviertan al chofer que no puede hacer eso porque “los van a infraccionar y nos van a cortar el servicio”.

Señaló que de acá al martes se hará esta notificación porque “ya los registramos, hemos puesto gente cerca de las paradas”.

Gennuso aseguró que “si no se respetan los acuerdos que hacemos con la provincia las avivadas de las empresas no las vamos a permitir; porque así como nos tuvimos que enojar en su momento con Mi Bus por cosas que no nos parecieron, que hicieron mal, hay que respetar los acuerdos”.

Sostuvo que “si no se respetan los acuerdos no anda la democracia; no anda el país; no anda la ciudad”. Pidió a la empresa que no levante pasajeros de transporte urbano porque de este modo “van a perder el servicio, se van a quedar en la terminal, porque el contrato nos faculta para hacerlo así”.