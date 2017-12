Dina Huapi también padece la falta de agua

Los vecinos de los sectores más altos de Dina Huapi padecen la falta de agua durante los días más calurosos del año. Esta semana, con temperaturas superiores a los 27 grados, varias viviendas padecieron la falta del servicio.

Si bien el gobierno de Dina Huapi atribuyó el problema al “uso indebido” del recurso por parte de otros vecinos, la oposición apunta a la falta de inversión en obras. El agua en Dina Huapi es proveída por el municipio y no por el DPA como sucede en otras localidades de la provincia.

“Es una situación que ya lleva varios años, desde el año 2006 ó 2007 no se hace una revaluación tarifaria, por lo tanto no hay infraestructura, no hay mantenimiento de los costos” sostuvo el concejal Alejandro Corbatta (MPDH).

El edil de la oposición indicó que hay “constantes y periódicos” reclamos de los vecinos perolos funcionarios “no atienden el teléfono” y “no dan respuestas”.

“Hay que solucionarlo pronto porque no estamos en una ciudad donde falte el elemento agua, sino todo lo contrario. Estamos en medio de una falta de obras que se viene dando hace seis años en el período de Danilo Rojas” dijo señalando al intendente.

“Parece paradójico, pero contradiciendo todo esto, Rojas manda un proyecto de ordenanza prohibiendo el uso del agua. Si estuviéramos en un pueblo como Cutral Co, Plaza Huincul, que sabemos que no tienen agua, estaríamos racionalizando y colaborando todos los vecinos para el consumo pero acá estamos en el medio del agua prácticamente y el Poder Ejecutivo, en vez de ver las obras que se tienen que hacer, manda una prohibición, yo creo que es inaudito” sostuvo.

En ese sentido, sugirió al gobierno “que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos haga el estudio correspondiente para ver dónde, cuándo y cómo pone las cisternas”.

“No nos olvidemos que va a haber un barrio en el cerro Victoria que son 157 hectáreas que están loteando y van a requerir el servicio del agua” advirtió.