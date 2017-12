presupuesto 2018 REF.

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

PRESUPUESTO 2018

Cuadro de Ingresos

I) INGRESOS CORRIENTES 80.241.345,93

De Jurisdiccion Municipal 27.976.400,00

Tasas 13.775.000,00

Tasa de Servicios de Agua 7.213.000,00

Tasa Desarrollo Urbano y Servicis Retribuidos 5.255.000,00

Tasa Inspección Seguridad e Higiene 800.000,00

Tasa por Conexión 57.000,00

Contribucion Mejoras Obra Luminarias Barrio Alto Dina Huapi 450.000,00

Derechos 1.317.000,00

Derecho de Construcción 824.000,00

Derecho de Oficina 239.000,00

Habilitaciones Comerciales 183.000,00

Habilitaciones de Vehiculos 71.000,00

–

Otros Ingresos 12.884.400,00

Visacion de Previas 590.100,00

Certificados Final de Obra 84.300,00

Permiso de Edificación 168.600,00

Fondo de deportes 490.000,00

Registro de Conductor 366.000,00

Libreta Sanitaria 10.000,00

tribunal de Faltas 100.000,00

Sum Eventos 130.000,00

Patente Canes 15.000,00

Foto Multas 8.400.000,00

intereses Ganados –

Venta de Tierras 122.400,00

Venta de Garrafa Social 500.000,00

Cobro Gestión Judicial 1.500.000,00

Multas 163.000,00

Registro Artesanos –

Otros Ingresos ( retiro de resi forestales + pliegos + otros) 245.000,00

De jurisdiccion Nacional Y Provincial 52.264.945,93

Cooparticipación 30.139.210,00

Coparticipación Provincial y Nacional 26.714.839,00

Regalías 3.424.371,00

Transferencias Corrientes 22.125.735,93

Subsidios No reintegrable 250.000,00

Plan Calor 100.000,00

Convenio Escuelas

Ej Delegada Obras Menores Establecimientos Escolares

Insumos de Limpieza Establecimientos Escolares 217.200,00

Mantenimiento Menores Establecimientos Escolares 921.900,00

Comedores Establecimientos Escolares 1.366.000,00

–

–

Obra Delegada SUM Escuela N° 312 6.421.764,57

–

–

Carpetas a presentadas durante el 2017 en Viedma y Nacion –

Plan Castello 11.200.000,00

Tendido Eléctrico Loteo Social 1.648.871,36

II) RECURSOS DE CAPITAL 1.615.731,00

Recursos Propios de Capital

Transferencias de Capital 1.615.731,00

Fondo Fed. Solidario Decreto 206/09 (SOJERO) 1.615.731,00

III) FUENTES FINANCIERAS 4.627.948,00

Disponibilidades al inicio del período 4.627.948,00

IV) TOTAL RECURSOS (I+II+III) 86.485.024,93

Planilla Anexa 02

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

PRESUPUESTO 2018

Cuadro de Gastos por Clasificación Institucional

en pesos

2018

Jurisdicción Importe %

I) Concejo Municipal 4.752.440,00 5,50%

II) Tribunal de Cuentas 2.342.520,00 2,71%

III) Poder Ejecutivo Municipal 79.390.064,93 91,80%

TOTAL 86.485.024,93 100,00%

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

PRESUPUESTO 2018

Poder Ejecutivo Municipal

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto

en pesos

CONCEPTO

CRÉDITO 2018

1 GASTOS EN PERSONAL 20.404.870,00

11 Planta Pólitica 9.923.790,00

121 Planta política – Retribuciones del Cargo 8.773.500,00

123 Planta política- Sueldo Anual Complementario 731.120,00

125 Planta política – Contribuciones patronales 419.170,00

11 Planta Permanente 8.595.930,00

111 Planta Permanente – Retribuciones del Cargo 6.583.710,00

114 Planta Permanente – Sueldo Anual Complementario 548.650,00

116 Planta Permanente – Contribuciones patronales 1.463.570,00

11 Planta Contratada 1.487.150,00

131 Planta Contratada – Retribuciones del Cargo 1.173.820,00

132 Planta Contratada – Sueldo Anual Complementario 85.870,00

133 Planta Contratada – Contribuciones patronales 227.460,00

140 Asignaciones Familiares 398.000,00

2 BIENES DE CONSUMO 2.627.000,00

21 21 – PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 187.000,00

211 – ALIMENTOS PARA PERSONAS 110.000,00

212 – ALIMENTOS PARA ANIMALES 51.000,00

214 -PRODUCTOS AGROFORESTALES 26.000,00

22 Textiles y vestuario 185.000,00

222 222 – PRENDAS DE VESTIR 111.000,00

223 223 -CONFECCIONES TEXTILES 74.000,00

23 Productos de Papel, Carton e Impresos 137.000,00

232 232 – PAPEL Y CARTON PARA COMPUTACIÓN 32.000,00

233 233-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 105.000,00

25 Productos químicos, combustibles y Lubricantes 885.000,00

251 251 – COMPUESTOS QUÍMICOS 185.000,00

256 256 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700.000,00

27 Productos Metálicos 20.000,00

275 275 – HERRAMIENTAS MENORES 20.000,00

28 Minerales 500.000,00

284 284 – PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 500.000,00

29 Otros Bienes de Consumo 713.000,00

291 291 – ELEMENTOS DE LIMPIEZA 190.000,00

292 292 – ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 96.000,00

293 293 – ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 70.000,00

294 294 – HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA PARQUES Y JARDÍN 5.000,00

296 296 – REPUESTOS Y ACCESORIOS 257.000,00

299 299 – OTROS N.E.P. 95.000,00

3 SERVICIOS NO PERSONALES 14.762.329,00

31 Servicios Básicos 2.018.000,00

311 311 – ENERGÍA ELÉCTRICA 1.500.000,00

312 312 – AGUA 3.000,00

313 313 – GAS 70.000,00

314 314 – TELEFONO Y FAX 195.000,00

315 315 – CORREOS Y TELÉGRAFOS 175.000,00

316 316 – OTROS N.E.P. 75.000,00

32 Alquileres y Derechos 1.115.000,00

321 322 – ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 420.000,00

322 322 – ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP 600.000,00

324 324 – ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 95.000,00

33 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 2.567.000,00

331 331 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES 840.000,00

332 332 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 234.000,00

333 333 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 200.000,00

335 335 – MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES 682.000,00

336 336 – MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 369.000,00

339 339 – OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE 242.000,00

34 Servicios Técnicos y Profesionales 4.019.000,00

341 341 – ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS FAC. 500.000,00

342 342 – SERVICIO DOCENTE POLIDEPORTIVO 1.520.000,00

343 343 – JURÍDICOS 453.000,00

345 345- SERVICIOS VARIOS y de capacitacion 350.000,00

344 344 – CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 115.000,00

346 346 -DE INFORMATICA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS 181.000,00

348 348 – EVENTOS FESTEJOS 800.000,00

349 349 – OTROS NO ESPECIFICADOS 100.000,00

35 Servicios Comerciales y Financieros 3.289.329,00

351 351 – TRANSPORTE 49.000,00

353 353 – IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 30.000,00

354 354 – PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 500.000,00

355 355 – COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 260.000,00

356 356 – INTERNET 8.329,00

357 357 – CANON LEASING BIEN DE CAPITAL 2.442.000,00

36 Publicidad y Propaganda 566.000,00

361 361 -PUBLICIDAD 300.000,00

362 362 – COMUNICACIÓN 266.000,00

37 Pasajes y Viáticos 421.000,00

371 371 – PASAJES 200.000,00

372 372 – VIÁTICOS 221.000,00

38 Impuestos, derechos y tasas 75.000,00

383 383 – DERECHOS Y TASAS 40.000,00

384 384 – MULTAS Y RECARGOS 5.000,00

385 385 – REGALÍAS

386 386 – JUICIOS Y MEDICIONES 30.000,00

39 Otros Servicios 692.000,00

391 391 – SERVICIOS DE CEREMONIAL 28.000,00

392 392 – CORO MUNICIPAL 150.000,00

393 393 – DEFENSA CIVIL 150.000,00

394 394 – FOMENTO CULTURA 274.000,00

395 395 – FOMENTO TURISMO 90.000,00

4 BIENES DE USO 39.807.865,93

43 Maquinaria y Equipo 4.020.000,00

432 432 – EQUIPOS DE TRANSPORTE 3.000.000,00

434 434 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 60.000,00

435 435 – EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO 250.000,00

436 436 – EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 150.000,00

437 437 – EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES 300.000,00

438 438- HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES 130.000,00

439 439 – EQUIPOS VARIOS 130.000,00

48 Activos Intangibles 0,00

481 481 – PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 0,00

482 482 – PAGINA WEB

44 Proyectos 35.787.865,93

440 440 – COLONIA DE VACACIONES y UNA TIERRA DE AVENTURAS 780.000,00

441 441 – ESPACIOS PÚBLICOS. PARQUIZACIÓN Y RIEGO 410.000,00

442 443 – SISTEMA AGUA Y RIEGO MEJORAMIENTO 325.000,00

445 445- CORRALON MUNICIPAL AMPLIACION 950.000,00

446 446- AMPLIACION OFICINA ADMINISTRATIVA 1.300.000,00

447 447- RADIO MUNICIPAL 100.000,00

448 448- CAMPAÑA ZOONOSIS Y CASTRACION 80.000,00

451 451- VIVERO MUNICIPAL 40.000,00

452 452 – OBRA LUMINARIA BARRIO ALTO DE DINA HUAPI 1.950.000,00

479 Bicisenda 3era Etapa 800.000,00

Cisterna 200 m3 2.900.000,00

459 459 – CARTELERIA DE CALLES (2 POR BOCACALLE) 500.000,00

Convenios con Provincia

454 454- CONVENIO ESCUELA – COMEDOR 1.366.000,00

455 455- CONVENIO ESCUELA – INSUMOS LIMPIEZA 217.200,00

457 457- CONVENIO ESCUELA – MANTENIMIENTO 921.900,00

473 Construcción AULA SUM (del presupuesto de Sec de Cultura) 1.740.000,00

485 Obra SUM Escuela N° 312 7.783.894,57

PLAN CALOR 2017 100.000,00

Espacios verdes – Plazas 325.000,00

Residuos forestales apeos de arboles 1.000.000,00

Garitas 600.000,00

Acueductos Nexos 500.000,00

Obra Polideportivo Plan Castello 8.700.000,00

MI PUEBLO (INSTALACION LUMINARIAS LAS MUTISIAS) 400.000,00

Tendido Eléctrico Loteo Social 1.998.871,36

5 Transferencias 1.788.000,00

51 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.788.000,00

514 514- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 500.000,00

515 515- Transferencias a instituciones de enseñanza 45.000,00

517 517- Transferencias a otras instituciones culturales y sin findes de lucro 638.000,00

518 518- Aportes Policia 105.000,00

519 518- Garrafa a precio social 500.000,00

52 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital

521 521- Transferencias a personas

522 522- Transferencias a instituciones de enseñanza

524 524- Transferencias a otras instituciones culturales y sin findes de lucro

TOTAL 79.390.064,93

Planilla Anexa 04

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

PRESUPUESTO 2018

Concejo Deliberante

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto

en pesos

CONCEPTO 2.018

1 GASTOS EN PERSONAL 3.427.030,00

Planta Pólitica

11 Personal permanente 3.427.030,00

111 Retribuciones del Cargo 2.932.800,00

114 Sueldo Anual Complementario 244.400,00

116 Contribuciones patronales 139.830,00

140 Asignaciones Familiares 110.000,00

2 BIENES DE CONSUMO 40.720,00

29 Otros Bienes de Consumo 40.720,00

291 Elementos de limpieza 4.380,00

222 Papel y carton Computacion 11.570,00

292 Utiles de escritorio oficina y enseñanza 11.390,00

293 Refrigerio 9.000,00

299 Otros N.E.P. 4.380,00

3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.220.830,00

31 Servicios Básicos 177.540,00

311 Energía Eléctrica 21.060,00

312 Agua

313 Gas 14.040,00

314 Telefono Telex y Telefax 132.210,00

315 Correos y Telegrafo 5.850,00

316 Otros Nep 4.380,00

33 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 619.000,00

331 Mantenimiento y Reparacion edificios y locales 65.000,00

334 Ampliación y Mejoras 554.000,00

335 Limpieza Aseo y Fumigacion

34 Servicios Técnicos y Profesionales 97.270,00

341 Estudios de Investigacion y Proyectos Fac. 18.980,00

345 Servicios Tecnicos 65.000,00

346 De Informatica y Servicios Computarizados 9.490,00

349 Otros NEP 3.800,00

35 Servicios Comerciales y Financieros

36 Publicidad y Propaganda 50.700,00

361 Publicidad 50.700,00

37 Pasajes y Viáticos 69.500,00

371 Pasajes 32.850,00

Foro Concejales

Remises y combustible

372 Viaticos 32.850,00

379 Otros NEP 3.800,00

39 Otros Servicios 206.820,00

391 Aporte ONG 63.170,00

396 Semana de la Juventud 131.380,00

397 Obsequio Egresados y Ceremonial 12.270,00

4 BIENES DE USO 63.860,00

43 Maquinaria y Equipo 63.860,00

434 Equipos de Comunicación y Señalamiento

436 Equipos de Computación 18.980,00

437 Equipos de Oficina y Muebles 18.980,00

439 Equipos Varios 25.900,00

TOTAL 4.752.440,00

Planilla Anexa 05

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

PRESUPUESTO 2018

Tribunal de Contralor – Defensoría del Pueblo

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto

en pesos

CONCEPTO 2.018

1 GASTOS EN PERSONAL 2.251.160,00

Planta Pólitica

11 Personal permanente 2.251.160,00

111 Retribuciones del Cargo 1.965.600,00

114 Sueldo Anual Complementario 163.800,00

116 Contribuciones patronales 93.760,00

140 Asignaciones Familiares 28.000,00

2 BIENES DE CONSUMO 4.250,00

29 Otros Bienes de Consumo 4.250,00

222 Papel y carton para computadoras 1.000,00

291 Articulos de limpieza 750,00

256 Combustibles y Lubricantes 0,00

292 Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza 2.500,00

299 Otros N.E.P.

3 SERVICIOS NO PERSONALES 87.110,00

31 Servicios Básicos 21.000,00

314 Telefono Telex y Telefax 21.000,00

33 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 3.000,00

335 Otros NEP 3.000,00

34 Servicios Técnicos y Profesionales 61.110,00

345 Capacitacion 7.000,00

346 De Informática y servicios de computación 3.000,00

355 Comisiones y gastos bancarios 3.750,00

371 Pasajes 32.000,00

372 Viáticos 15.360,00

35 Otros Servicios 2.000,00

391 Servicios de Ceremonial 2.000,00

4 BIENES DE USO 0,00

436 Equipos de Computación

437 Equipos de Oficina y Muebles

TOTAL 2.342.520,00

Planilla Anexa 06

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

ESQUEMA AHORRO – INVERSION – FINANCIAMIENTO

en pesos

CONCEPTO 2018

I) INGRESOS CORRIENTES 80.241.345,93

De Jurisdiccion Municipal 27.976.400,00

De jurisdiccion Nacional Y Provincial 52.264.945,93

II) GASTOS CORRIENTES 46.613.299,00

Remuneraciones 26.083.060,00

Bs Consumo 2.671.970,00

Servicios 16.070.269,00

Transferencias Corrientes 1.788.000,00

III) RESULT. ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 33.628.046,93

IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.615.731,00

Transferencias de Capital 1.615.731,00

Fondo Fed. Solidario Decreto 206/09 (SOJERO) 1.615.731,00

V) GASTOS DE CAPITAL 39.871.725,93

Bienes de Uso 4.083.860,00

Proyectos 35.787.865,93

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 81.857.076,93

VII) TOTAL GASTOS (II+V) 86.485.024,93

VIII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) – 4.627.948,00

IX) FUENTES FINANCIERAS 4.627.948,00

Saldos al Inicio del Período 4.627.948,00

X) APLICACIONES FINANCIERAS

XI) Resultado Global (VI+IX-VII) –