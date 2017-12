No habrá recolección de residuos el 1 de enero

La Municipalidad de Dina Huapi comunica que el día 1 de enero por ser día no laborable al ser año nuevo, no se realizará la recolección de residuos. Por ello se recomienda no sacar los residuos para evitar inconvenientes. La recolección se realizará el día dos de enero.

Se recuerda la prohibición del uso de pirotecnia

Por otra parte se recuerda que se encuentra en vigencia la ordenanza 040-CDDH-2009 por la cual se prohíbe el uso, tenencia y comercialización de pirotecnia. Teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, fechas estas donde aumenta su utilización de manera indiscriminada generando molestias, ruidos y en diferentes oportunidades es causal de incendios forestales.