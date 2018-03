Ratifican la multa de 100 mil pesos a la exsecretaria de Cobarrubia

La Justicia rechazó la demanda de la ex secretaria de Gobierno de Hugo Cobarrubia contra el Tribunal de Contralor de Dina Huapi, que había intimado a ambos funcionarios a pagar unos 100 mil pesos por la compra irregular de una minicargadora.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería rechazó la demanda de la ex secretaria de Gobierno de Dina Huapi Margarita Schimpfle contra el Tribunal de Contralor de esa localidad, que la había intimado a ella y al exintendente Hugo Cobarrubia a pagar una multa de 76.223,72 pesos más intereses –unos 100 mil pesos- por la compra irregular de una minicargadora.

El Tribunal de Contralor de Dina Huapi inició la investigación por una sospechosa transacción realizada en 2011 con la empresa Gruas San Blas. La resolución firmada por Cobarrubia autorizó la compra del minicarcador Bobcat con pala cargadora y un martillo hidráulico por un total de 385.165 pesos; pero al cruzar la información sobre lo cobrado por la empresa y lo declarado por los funcionarios surgió una significativa diferencia. Según la factura entregada por el privado en el marco de la investigación, el pago que realizó el gobierno fue por 309.440 pesos (84.200 por un retroexcavador Bobcat Modelo 8811 y 225.200 por la minicargadora).

La exfuncionaria negó los hechos y argumentó que como secretaria de gobierno y privada que fue, “no participó en la operatoria ni dictó ni refrendó resolución alguna” ya que “era tesorería quien debía controlar el proceso”.

Sin embargo, dijo que firmó los cheques “porque no hubo alerta ninguna de los órganos responsables de refrendar y fiscalizar y cumpliendo lo ordenado por el intendente; y, en fin, cumplió con los deberes a su cargo”.

El fallo de los jueces recordó que la mujer “fue debidamente citada” por el Tribunal de Contralor pero “optó por no presentarse” y de esa forma “hubo quedado corroborada la participación activa que tuviera la actora en la operatoria de adquisición del Bobcat, al suscribir los cheques un sábado y encima al portador”.

“Que la Sra. Schimpfle decidiera no presentarse a ejercer su derecho de defensa en la causa administrativa, siendo que fue debida y liminarmente notificada en su domicilio real a tal fin, pretextando que lo hizo porque no hubo apercibimiento alguno no es argumento serio ni válido para recurrir ahora a esta instancia contencioso-administrativa y pedir la revocación y/o nulidad de la resolución final que la condenara” consigna la sentencia.

“Es que contraviene toda lógica y hasta el mismo sentido común que una persona llamada a brindar explicaciones, por el mismo Municipio que hubo integrado, no lo haga en tiempo propio por aquella sola (y nimia por cierto) circunstancia sin pretender ni tan siquiera interiorizarse de los pormenores” agregan.

La Cámara sostiene que “tampoco resultan atendibles los restantes agravios direccionados a cuestionar la condena administrativa solidaria que el Tribunal de Contralor impusiera a la Sra. Schimpfle y de consuno al ex intendente del Municipio Sr. Cobarrubia”.

“Más allá de su condición formal de revista funcional como secretaria de gobierno, el expediente relativo a la compra del Bobcat en forma como mínimo desprolija y, sobre todo, que firmó junto al intendente dos cheques un día sábado y con cláusula al portador que, encima, fueron cobrados por terceros distintos de la empresa proveedora” señala el documento.

Schimpfle “tan sólo limitó sus argumentos a decir que toda la cuestión de la compra de la maquinaria no era de su incumbencia funcional como secretaria de gobierno municipal y que, en fin, firmó dichos cheques por (virtual) obediencia debida hacia el intendente”.

Sin embargo, los jueces consignan que que “hay límites al deber de obediencia” ya que la función pública “no es atribuída por el superior sino por la ley que limita la órbita de la función (los deberes) y sanciona la responsabilidad”.

“El deber de obediencia es una obligación genérica pero las prescripciones legales expresas señalan obligaciones específicas y determinadas, por lo que se comprende que hallándose en conflicto una y otra clase obligacional el funcionario debe optar por la última pues ello genera su responsabilidad legal” indica el fallo.

“Quien, como la Sra. Schimpfle, tenía su firma registrada conjuntamente con la del intendente no puede seriamente sostener que no tenía derecho de examinar las circunstancias en las cuales se libraban las órdenes de pago, con especial referencia a la cláusula al portador en un cheque municipal, pues no estamos ante un caso de obligación de obedecer absoluta donde la orden del intendente cubra la responsabilidad de aqélla por actos ilegalmente cumplidos”.

La Cámara concluye que la demandante “al menos contribuyó en tramitar irregularmente las actuaciones relativas a la compra referida suscribiendo, sobre todo, dos cheques al efecto en circunstancias infrecuentes para la Administración municipal que, por lo mismo, hubieron debido motivarla cuando menos a examinar y en su caso desobedecer la orden del intendente; con lo cual es evidente que no existió de parte del Tribunal de Contralor ni errónea interpretación jurídica ni menos aún arbitrariedad sino, al contrario, una justa sanción in solidum con el ex-intendene dentro del ámbito del régimen jurídico de la función pública”.

La sentencia fue aprobada por el juez Carlos M. Cuellar y Edgardo J. Camperi adhirió al voto. Emilio Riat se abstuvo de opinar.