LA MEMORIA NO SE BORRA SE MANTIENE VIVA

La APDH Regional Bariloche repudia la decisión de la Municipalidad de Dina Huapi de Borrar los pañuelos que fueran pintados el 24 de marzo en su plaza, que representan a las Madres de Plaza de Mayo y su lucha de lograr LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Pintar Los pañuelos no es ensuciar un lugar público sino que es un símbolo de la lucha contra el terrorismo de Estado reivindicar a sus víctimas de la tortura, la muerte, reclamando al mismo tiempo el paradero de los desaparecidos y de los hijos apropiados en cautiverio.-

Por esa razón insistimos en la pintada de los pañuelos como parte de la memoria colectiva. Lo contrario se reivindica el terrorismo de Estado, minimiza la lucha de las Madres de Plaza de mayo se alienta la impunidad delos genocidas y violenta los derechos humanos. Como siempre NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS.-

Mara Bou –Rubén Marigo