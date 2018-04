La senadora nacional Silvina García Larraburu se suma al bloque FPV-PJ

La senadora nacional por Rio Negro Silvina García Larraburu anunció que, desde el día de la fecha, integrara el bloque FPV-PJ, presidido por Marcelo Fuentes.

Mantuvo una reunión con Cristina Fernández de Kirchner en la cual dialogaron sobre la situación política y económica de la provincia del Rio Negro y

abordaron los principales temas que afectan al país como el alza inflacionaria y los tarifazos.

“El General Perón decía que el que tiene una responsabilidad “tiene que exponerse; el que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca; y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada”. Sus palabras también me ayudan a tomar esta difícil decisión. Tengo claro que debo ser leal a mi patria, después al movimiento popular y finalmente a los hombres. Así, después de una profunda y honesta reflexión, he resuelto incorporarme al Bloque FPV-PJ a fin de entregar desde allí todos mis empeños para contribuir al bien de nuestra Patria y el de mi provincia”, sostuvo la senadora.

La senadora García Larraburu se desempeñó en diferentes cargos electivos:

Entre 2003 y 2007 fue concejal de la ciudad de Bariloche por el FPV

Entre 2007 y 2011 fue legisladora provincial por el FPV

Entre 2011 al 2013 fue diputada nacional por el FPV

Desde 2013 es senadora nacional