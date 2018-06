APOYO Asociación Americana de Juristas

Uruguay 485 – 3er. Piso, CABA, TE 4371.8869, email: aajargentina@yahoo.com.ar.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 2018

Señor

Presidente del Consejo de la Magistratura de la

Provincia de Rio Negro

Dr. Enrique José Mansilla

S / D.

Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a l@s integrantes del Consejo que preside, en relación al expediente N° AJG -18-001-, para expresar nuestra preocupación por la tentativa de enjuiciamiento del Juez de la Cámara Laboral de la Ciudad de Bariloche, Dr. Rubén Marigo, de reconocido compromiso con la vigencia del estado de derecho y con los derechos humanos.

La acusación formulada en su contra por el Gobernador de la Provincia de Río Negro, Sr, Alberto E. Weretilneck, no se origina en mal desempeño por su actuación como magistrado en una causa de su competencia, ni en la comisión de delito, sino en sus expresiones críticas, como Presidente de la APDH, respecto del accionar del gobierno nacional y provincial en relación al conflicto con la comunidad mapuche, que no comprometen la imparcialidad de sus funciones, ni implican participación en política partidaria. (art. 220 de la Constitución provincial).

En ningún caso las expresiones del del Dr Marigo pueden interpretarse como indicio de una “pérdida de objetividad” o “una incompatibilidad con el cargo y función que detenta”. Las acusaciones en su contra constituyen una vulneración de la libertad de expresión, y un intento de disciplinamiento de los jueces, contrariando los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como así también la jurisprudencia emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 43/15. Caso 12.632. Adriana Beatriz Gallo y otras c. Argentina, 28/7/2015) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (causa Lagos del Campo c. Perú, sentencia del 31/8/2017).

. Por todo lo expresado, peticionamos se rechace la denuncia en trámite contra el Dr. Rubén Marigo.

Le saludamos con nuestra mayor consideración.



EUGENIO RAUL ZAFFARONI CRISTINA LIVITSANOS

PRESIDENTE PROSECRETARIA

BEINUSZ SZMUKLER

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO CONTINENTAL