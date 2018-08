Vuelve Patricia “La Dueña” Maizón

¡Qué impresionante carrera la de Patricia Maizón!

La funcionaria comenzó dentro de la Municipalidad de Dina Huapi durante la gestión de Danilo Rojas como secretaria privada y casi inmediatamente fue designada como Secretaria de Prensa y Protocolo. Y ahora, finalmente, después de menos de dos años de gestión se le ha sumado la Secretaría de Turismo.

Los rumores dicen que la renuncia de Lula González a la cartera de Turismo estaría relacionada con una fuerte discusión que habría tenido el ex secretario con quien hoy parecería ser la ‘cabeza’ del Municipio.

¿Por qué hablar de este modo? Por la simple razón que ella establece horarios, citas, motivos y parecería tener una fuerte influencia en las decisiones que se toman desde el ejecutivo.

Recordemos que el Sr. Julio ‘Lula’ González

presentó su renuncia el 26 de febrero.

Los horarios del SUM, talleres e incluso los horarios de los convencionales que están a cargo de la redacción de la Carta Orgánica, está en manos de la Sra Maizón, quien opuso mucha resistencia ante los tres presidentes de los bloques de la Asamblea Constituyente, quienes debieron defender horarios y espacio para poder dar lugar a las últimas sesiones que dieron por terminada la primera redacción de nuestra Carta Orgánica.

Al respecto, podemos decir que a punto de comenzar las actividades de talleres, la ‘dueña’ de los horarios del Municipio puso muchas trabas a las últimas asambleas constituyentes. Los horarios de los talleres parecían ser más importantes que brindarle un espacio a las personas que, sin cobrar un centavo, estaban trabajando en la construcción de la Ley que regirá los próximos años de nuestra localidad.

Tal vez no parezca importante la Carta Orgánica, pero con aciertos o desaciertos, discusiones o acuerdos, estos vecinos trabajaron, dejando su tiempo y esfuerzo para hacer una Ley Suprema para todos los dinahuapenses.

Nadie del actual gobierno presentó ni un solo proyecto para la Carta Orgánica: ni intendente, ni concejales. En el único momento que alguno de ellos se molestaron en acercarse fue cuando se cuestionó el tiempo de mandato de los concejales.

Esto da cuenta de la falta de compromiso real de algunos vecinos que se concentran en su ‘puestito’ sin pensar el futuro de todos.

En cuanto a la secretaria ‘múltiple’, no sabemos si seguirá acumulando cargos en los años de gestión que quedan, esperemos que no continúe de este modo, porque el pueblo ya no acepta los gobiernos monárquicos.