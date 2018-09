Maizon candidata en las elecciones de la CEB…… legal o ilegal?

En octubre la Ceb realiza elecciones para renovar delegados y cargos de concejeros y síndicos, como

todos los años.

Y nos encontramos que en la lista de síndicos se postula “la dueña” Maizon, tercera en la lista de

candidatos a síndicos titulares, es más nos enteramos que ella ya ejerce como síndica actualmente,

siendo que no es contadora, y mientras a la vez trabaja como Secretaria de Desarrollo Social de

nuestro municipio.

¿Como es esto?

¿Es jueza y parte en la relación contratante y proveedor que existe entre la Ceb y Dina Huapi?

¿Para que existe la ley 21588 de ética pública? Que en uno de sus artículos dice:

“ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio

de la función pública: a) dirigir, administrar,

representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier

otra forma, prestar servicios a quien gestione o

tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o

realice actividades reguladas por éste…”

¿Otra vez la señora Patricia Maizon desconoce los

límites que marca la legislación argentina?



Ya el concejo de la ciudad a “la dueña” Maizón

la denunció una vez por incumplimiento de deberes

de funcionario público, pero safó y el intendente la

premió con el actual cargo que ejerce a la par de ser

síndica de la empresa que provee energía a la

ciudad.

Todo muy raro en junio la safaron de la denuncia, y

en julio la nombraron en Desarrollo, pero ella nunca

renunció a su cargo en la conducción de la Ceb, por

el contrario, se postula para renovar el cargo, controlando que el municipio para el cual ella trabaja

pague en termino a la empresa para la cual también trabaja.

¿Debería renunciar a algunos de esos cargos, no?

¿Que le pasa al intendente que mantiene cerca suyo a esta señora?, será parte de un acuerdo con sus

socios radicales de Cambiemos para llevarla a la intendencia en 2019, por si no lo saben el dirigente

radical Castañón, otrora diputado nacional es quien ejerce el control de la Ceb de electricidad desde

su cargo de director de la empresa AVC. Radicales y PRO son socios, y quizás entre los amigos

Castañón y Rojas, crean que lo mejor para ellos es tener a “la dueña” en ambos lados del mostrador

que nos vende electricidad

Todo muy raro, no.

Y por cierto muy falto de ética y dignidad.