En la interpelación Danilo dijo “los vecinos malgastan el agua” y “la culpa la tienen los vecinos”

Los ediles obtuvieron pocas respuestas a los requerimientos sobre diferentes temas: modificación de la zona RE1, falta de obras para que no se restrinja el uso del agua, la red de gas para Ñirihuau y la falta de energía eléctrica en el loteo social.

Los concejales de Dina Huapi Félix Chamorro, Alejandro Corbatta y Silvia Mosman no quedaron conformes con las explicaciones del intendente Danilo Rojas, en su interpelación en la sede del Concejo Municipal.

En primer término, los ediles pidieron explicaciones sobre qué piensa hacer con el proyecto que pretende modificar los parámetros para la zona denominada catastralmente como RE1. Curiosamente, el intendente negó haber presentado un proyecto de ordenanza, por lo que el presidente del Concejo, Félix Chamorro, debió mostrarle que, en ese organismo, está la iniciativa con la firma del propio Rojas.

“Entonces estoy mal informado”, sostuvo el jefe comunal, quien allí mismo informó a los concejales que el secretario de Obras Públicas había renunciado a su cargo días antes, lo cual los anfitriones tomaron como “una falta de respeto”, que no se comunique tal novedad por los canales oficiales.

Cabe aclarar, que dicho secretario también estaba convocado a la interpelación. Rojas señaló finalmente que pretende hacer una modificación a todo el Código de Edificación de la localidad, aunque aún no tiene un proyecto para tal fin.

Los tres concejales debieron aclarar que al Concejo no llegan respuestas de las innumerables preguntas que envían por nota formal y que, por eso, fue necesario interpelarlo.

El segundo tema fue la provisión de gas de red para Ñirihuau. Los tres ediles recriminaron a Rojas que les hubiera dicho a los residentes de ese barrio que, en mucho tiempo, no iban a tener el servicio, cuando los propios ediles fueron a Camuzzi y el gerente dio la factibilidad técnica.

Rojas dijo que no iba a mentirle a la gente y que, por ahora, los vecinos están firmando planillas de adhesión para contar con el gas domiciliario y fue emplazado por los ediles a que, antes del 10 de octubre, presente toda la documentación necesaria ante Camuzzi para continuar avanzando.

La interpelación continuó con el cuestionamiento de por qué no se ha logrado llevar el servicio de electricidad al loteo social de Dina Huapi. Rojas respondió que el municipio no cuenta con el dinero para construir una planta transformadora y que recibió 600.000 pesos del gobierno provincial que son insuficientes. Agregó que su gobierno cuenta con 1,2 millones de pesos para empezar a hacer una parte de los trabajos, pero que requiere de poco más de 3 millones, para completar con la totalidad de los mismos. El concejal Corbatta recriminó al intendente, que no se asistiera a tres familias que pasaron todo el invierno sin energía eléctrica y eso generó un fuerte cruce entre ambos.

Finalmente, se abordó el proyecto de Rojas de restringir el uso del agua entre las 8 y las 20, por tercer año consecutivo. Chamorro y Mosman coincidieron en que acompañaron años anteriores pero que, en esta oportunidad, esperaban que se hicieran obras para evitar este tipo de inconvenientes, pero que con asombro se encuentran un año después ante la misma situación.

Rojas dijo que, en los próximos días, se colocará una nueva bomba de impulsión y una cisterna de 250.000 litros más, sobre todo para dar respuesta a los vecinos que residen en la zona este del ejido. Pero que espera la aprobación de un proyecto nacional que incluye una planta de tratamientos.

El intendente dijo que los vecinos malgastan el agua, que no invierten domiciliariamente en tal sentido y que por más obras que se realicen, continuará el problema por el comportamiento de los habitantes.

Los ediles entendieron que eso no es así y que, desde hace 12 años, que la tarifa del agua no se modifica, por lo que resulta inviable la prestación del servicio por parte de la Comuna. Rojas desestimó usar fondos del Plan Castello para tal fin y que priorizó el deporte para la utilización de ese dinero.