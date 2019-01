Con los votos afirmativos de Félix Chamorro y Alejandro Corbatta y el negativo de Silvia Mosman, el Deliberante dinahuapense aprobó el Presupuesto 2019, de poco más de 114 millones de pesos.

El cuerpo legislativo de Dina Huapi aprobó el Presupuesto enviado por el intendente Danilo Rojas, para el ejercicio 2019.

El Gobierno estimó la suma de $114.168.189,59 el presupuesto de recursos de la administración municipal para el ejercicio 2019. En cuanto al personal se prevé un gasto de $38.870.647,00 el cual representa un 30.09% del total de lo estimado.

Los concejales entendieron que aprobando esta herramienta financiera, se brinda gobernabilidad al municipio y por eso, decidieron acompañar el requerimiento del Ejecutivo. Pero realizaron duras críticas a la propuesta de Rojas.

El presidente del Concejo Félix Chamorro, recordó que hubo que hacerle diversas modificaciones a la propuesta inicial porque tenía errores. En tal sentido, recordó que se repiten ítems como en otros años y que luego no se ejecutaron y graficó en tal sentido, la partida para crear una radio comunitaria.

Dijo que prefiere acompañar la medida para no hacerle daño a la comunidad y consideró que en caso de rechazar el proyecto, “quien más pierde es el vecino y quien menos pierde es el intendente”.

Por su parte, Alejandro Corbatta mencionó que dos herramientas importantes como la Junta Electoral y el Consejo de la Planificación Urbana no están incluidas en el Presupuesto y que “los fondos destinados a Acción Social son una ficción”. Además criticó la falta de gestiones para incrementar la coparticipación provincial y por el fondo sojero. “Acompaño porque es un te Cachamay, no hace bien ni mal”, concluyó el edil.

Mientras que su par, Silvia Mosman votó en contra y fue muy dura con el intendente Rojas. “Hemos llegado a un límite con respecto a la desconsideración y la falta de respeto con este Concejo. Siempre buscamos trabajar en equipo y le hemos salvado las papas en reiteradas oportunidades, pero ya no da para más”, resaltó.

La legisladora local manifestó que realizó un pedido especial a Hacienda para que se adelantara el medio aguinaldo y que fue negado, al igual que otras peticiones. “He decidido no acompañar este presupuesto porque es ficticio y está dibujado”, redondeó la edil.

Durante el debate, se dijo que podría haber razones personales para que Mosman no apruebe el proyecto, por lo que la concejal aclaró: “Mi no acompañamiento no es por nada personal. Sólo que en algún momento, el intendente debería hacerse cargo y ya lleva 7 años de gobierno sin hacerse cargo, echándole la culpa de los errores a los vecinos, al Concejo o a quien sea”, expresó finalmente.