DANILO ROJAS DEJA DE ATENDER LOS RECLAMOS POR EL COLECTIVO

Ante la decidia e inoperancia del actual gobierno municipal, los reclamos y firmas juntadas por los vecinos quedaron en Dina Huapi en lugar de ser llevadas por el intendente para su oportuno reclamo.

La falta de compromiso y sensibilidad de Danilo Rojas ante la situación de la gente y sobre todo los más humildes, sigue hablando de un modelo de administración llevado adelante por negligentes.

Es realmente indignante ver como el ánimo y empuje inicial de los vecinos, se transforma en desanimo e impotencia, ante la desidia y la falta de aptitud política de los funcionarios locales. Ya hace casi un mes que los vecinos de Dina Huapi juntan firmas para realizar el reclamo correspondiente por el aumento del 65% que ha sufrido el TUP en los últimos meses. Los afectados, pasajeros que viajan a diario a sus trabajos de ida y vuelta a Bariloche desde Dina Huapi y/o Ñirihuau, deben pagar $ 33,58 y $ 47,33 respectivamente, lo cual representa en el caso de dos viajes diarios de lunes a viernes, alrededor de $1545 para los que recorren el tramo Dina Huapi- Bariloche, y casi $1900 para los vecinos de Ñirihuau. Esto si hablamos de un viaje de ida y vuelta diario. El monto se duplica para aquellos que trabajan horario cortado. Sumado a esto, observamos que dichos aumentos no se reflejan en la calidad y/o frecuencia del servicio, ni en la mejora o mantenimiento de las unidades. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿Dónde va ese dinero?

El grupo de vecinos auto-convocados por esta situación han realizado una primera asamblea, en la cual se decidió entregar al Sr Intendente Danilo Rojas las firmas recolectadas, para que en un supuesto viaje a Viedma, cumpliera con una de sus tantas obligaciones como funcionario y representante comunal, llevando el reclamo de su pueblo ante el gobernador. Tras numerosos varios y mensajes al secretario de gobierno, que siempre eran respondidos de la misma forma, “no sabemos cuándo va a viajar”, la primera semana pasó sin que las firmas fueran elevadas. Durante la segunda semana, se les pidieron desde la secretaría de gobierno, las firmas que hasta el momento llevaban recolectadas, porque supuestamente el viaje del intendente era inminente, pero no se podía confirmar el día. Y a la tercera semana sin respuestas concretas, los vecinos decidieron retirar las firmas el día jueves, para entregarlas mediante el centro administrativo a su representante de transporte el SR Armando Capó, cuando volviera de sus vacaciones, (el cual aún con las numerosas publicaciones sobre el tema, y teniendo las planillas en su propia comunidad para firmar, parece no haberse enterado de la problemática, ya que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto).

El día martes, (ya a 12 de febrero), los vecinos se enteraron, a primera hora, de que el Sr intendente, viajó el día anterior a Viedma. Por supuesto sin llevar las firmas, ya que cuando fueron retiradas no se informó a los vecinos de dicho viaje, ni los días sucesivos tampoco.

De esta forma vemos la manera de IN-operar de los funcionarios locales, a la hora de lavarse las manos en relación al compromiso con su comunidad. Uno es como si no existiera ni viviera en Dina Huapi, y los otros parecen no enterarse de su propia agenda hasta cinco minutos antes de salir. Mientras tanto, como siempre, los vecinos en medio y siendo los únicos perjudicados. Y a todo esto, todavía queda ver qué va a hacer el subsecretario de transporte cuando reciba las 650 firmas de los vecinos.

Lo cierto es que los días pasan, el próximo aumento se acerca y los que pagan son las familias que solamente cuentan con buses esporádicos y carísimos, como único recurso de movilidad a sus trabajos o necesidades de traslado.

Pero el pueblo parece ser demasiado paciente, espera y aguanta, ¿o será que ya han perdido la esperanza? OJALÁ QUE NO!…veremos cómo les va en las urnas…